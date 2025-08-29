Les coques TechWoven arrivent pour remplacer les FineWoven, trop sensibles aux traces et à l'usure, avec un textile présenté comme plus résistant. Les coloris évoqués (noir, bleu, vert, violet et brun) cadrent avec les cycles chromatiques habituels d'Apple. Cette évolution s'aligne avec les objectifs environnementaux de la marque, même si la composition précise des matériaux techniques reste à confirmer avant l'événement de septembre.

Les dessins partagés par les leakers révèlent des points d'ancrage en bas de coque, stabilisant le smartphone porté en bandoulière tout en préservant l'accès aux connecteurs. En pratique, le système hybride marie sangle magnétique et coque à œillets : l'une assure la fermeture, l'autre la répartition des contraintes. Plusieurs signaux convergent vers une présentation le 9 septembre, avec une disponibilité immédiate dès l'ouverture des précommandes iPhone 17, suivant le calendrier Apple traditionnel.