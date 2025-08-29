Apple préparerait une sangle « Crossbody Strap » à fixation magnétique pour l'iPhone 17, pensée pour un port en bandoulière sans crochet ni mousqueton classique. L'accessoire s'appuierait sur une âme métallique flexible et des anneaux polarisés, avec une commercialisation visée dès le lancement des nouveaux modèles.
- Apple prépare une sangle magnétique « Crossbody Strap » pour l'iPhone 17, permettant un port en bandoulière sans crochets.
- Les coques TechWoven, plus résistantes que les FineWoven, intégreront des points d'attache pour cette nouvelle sangle.
- Le lancement est prévu en septembre, avec des couleurs variées et un design pensé pour un usage pratique en milieu urbain.
Derrière cette approche déjà vue se cache un concept audacieux : une sangle officielle capable de se verrouiller magnétiquement à ses extrémités pour sécuriser le smartphone, sans pièces mécaniques apparentes. Les coques « TechWoven » attendues avec l'iPhone 17 intégreraient des points d'attache dédiés, marquant une rupture avec les FineWoven abandonnées en 2024.
Offre partenaire
Saily c'est la référence eSIM pour les forfaits mobiles utilisables à l’étranger. Pas moins de 200 destinations couvertes et des forfaits pouvant aller de 7 à 30 jours avec data variable, idéal pour vos vacances cet été !
Offre partenaire
Une sangle magnétique qui réinvente l'attache
L'accessoire décrit par les fuites intègre une « âme métallique flexible » qui rend la sangle magnétique sur toute sa longueur, complétée par des anneaux aux extrémités polarisées à l'inverse pour fermer le dispositif. Cette conception élimine crochets et boucles traditionnels, simplifiant drastiquement l'attache et la dépose du smartphone. Les premiers échantillons évoqués utilisent un nylon tissé proche des bracelets Sport Loop de l'Apple Watch, une variante en silicone étant également à l'étude. La production serait déjà engagée pour un lancement concomitant à la gamme iPhone 17.
Les nouvelles coques TechWoven intégreraient deux œillets discrets en bas des angles pour accueillir la sangle, avec la mention de compatibilité visible sur des packagings habituellement proches des modèles finaux. Cette approche témoigne d'un écosystème pensé d'emblée, sans sacrifier les compatibilités MagSafe existantes. L'héritage se dessine aussi avec l'iPod touch 5e génération et sa dragonne, ou encore l'œillet des AirPods Pro 2, préfigurant une extension cohérente vers les iPhone dans une logique « wearable » assumée.
TechWoven : la relève après l'échec FineWoven
Les coques TechWoven arrivent pour remplacer les FineWoven, trop sensibles aux traces et à l'usure, avec un textile présenté comme plus résistant. Les coloris évoqués (noir, bleu, vert, violet et brun) cadrent avec les cycles chromatiques habituels d'Apple. Cette évolution s'aligne avec les objectifs environnementaux de la marque, même si la composition précise des matériaux techniques reste à confirmer avant l'événement de septembre.
Les dessins partagés par les leakers révèlent des points d'ancrage en bas de coque, stabilisant le smartphone porté en bandoulière tout en préservant l'accès aux connecteurs. En pratique, le système hybride marie sangle magnétique et coque à œillets : l'une assure la fermeture, l'autre la répartition des contraintes. Plusieurs signaux convergent vers une présentation le 9 septembre, avec une disponibilité immédiate dès l'ouverture des précommandes iPhone 17, suivant le calendrier Apple traditionnel.