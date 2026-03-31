Afficher le détail de votre course Uber ou de votre vol Air France sur votre montre WearOS, vous y croyez ? Pourtant, c'est ce qu'Apple devrait faire dans toute l'UE, et ça arrive bientôt !
Apple travaillerait sur une nouvelle fonction dans iOS 26.5 permettant à certains accessoires tiers d’afficher des Live Activities provenant d’un iPhone. L’information repose sur du code repéré dans la première bêta du système.
Une obligation européenne
D’après ces éléments, Apple prévoirait d'ajouter un nouveau framework baptisé AccessoryLiveActivities. Celui-ci permettrait à des accessoires connectés de recevoir et d’afficher les Live Activities, ces notifications dynamiques qui montrent en temps réel l’évolution d’une commande, d’un trajet, d’un événement sportif ou encore d’un minuteur.
Cette évolution ne concernerait, à ce stade, que les utilisateurs situés dans l’Union européenne. Elle s’inscrirait dans le cadre des ajustements apportés par Apple pour se conformer au Digital Markets Act (DMA), le règlement européen qui impose à plusieurs grandes plateformes d’ouvrir davantage certaines fonctions de leurs systèmes.
Un accord soumis à autorisation de l'utilisateur
Le fonctionnement prévu reposerait sur une autorisation explicite. Lors de l’activation de la fonction, iOS demanderait à l’utilisateur s’il accepte qu’un accessoire reçoive les Live Activities de son iPhone.
Le message d’autorisation préciserait que ces informations peuvent inclure des noms d’applications et du contenu d’application, avec la possibilité que certaines données personnelles y figurent. Apple partagerait notamment des informations de santé, de localisation ou encore d’historique d’achats.
L’utilisateur pourrait ensuite choisir quelles applications sont autorisées à partager leurs Live Activities avec l’accessoire, ou accorder un accès plus large. Dans ce second cas, l’autorisation s’appliquerait à l’ensemble des applications actuelles et futures installées sur l’iPhone.
Une fonction pas encore annoncée
Apple n’a pour l’instant ni présenté officiellement cette nouveauté, ni publié de documentation destinée aux développeurs. Il reste donc plusieurs zones d’ombre, notamment sur les types d’accessoires compatibles.
- Un nouveau design aluminium réussi
- De beaux progrès sur la chauffe
- Les meilleures performances du marché
Il est toutefois possible que les premiers appareils concernés soient ceux qui prennent déjà en charge le transfert de notifications depuis l’iPhone, une autre fonction ouverte aux accessoires tiers dans l’Union européenne.
iOS 26.5 : une mise à jour plus fournie que prévu
Cette découverte s’ajoute à d’autres changements repérés dans iOS 26.5. Plus tôt, des indices ont également montré l’arrivée d’une fonction lieux suggérés dans Apple Maps, ainsi que de nouvelles options liées aux abonnements intégrés sur l’App Store.
Si ces éléments sont confirmés d’ici la version finale, iOS 26.5 pourrait donc apporter plusieurs évolutions ciblées pour les utilisateurs français et européens.