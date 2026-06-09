Pour utiliser le modèle local le plus puissant d’Apple, il faudrait disposer d’un iPhone Air, d’un iPhone 17 Pro ou d’un iPhone 17 Pro Max. L’iPad serait concerné à partir des modèles M4, à condition de disposer d’au moins 12 Go de mémoire unifiée. Même logique côté Mac, avec un minimum fixé aux machines M3 ou plus récentes, là aussi avec 12 Go. Le Vision Pro équipé d’une puce M5 figure également dans la liste. Voici précisément ce que nous pouvons lire dans le communiqué officiel publié par la marque à la pomme :

« Le modèle embarqué le plus puissant d’Apple et les fonctionnalités qu’il permet d’utiliser, comme les voix expressives et une dictée plus avancée, sont disponibles sur l’iPhone Air, l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 Pro Max, les iPad (M4) (et modèles ultérieurs) dotés d’au moins 12 Go de mémoire unifiée, et les Mac (M3) (et modèles ultérieurs) dotés d’au moins 12 Go de mémoire unifiée. Le modèle et les voix expressives sont également disponibles sur l’Apple Vision Pro (M5) ».

L’exclusion de l’iPhone 17 de base tient donc à une contrainte matérielle simple. Ses 8 Go de mémoire suffiraient encore pour une partie d’Apple Intelligence, mais pas pour le modèle embarqué le plus ambitieux d’iOS 27. Apple réserverait ainsi certaines fonctions IA à ses appareils les mieux dotés, sans nécessairement fermer l’accès à l’ensemble des nouveautés logicielles.