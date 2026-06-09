Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs qui pensaient profiter durablement des nouveautés d’Apple Intelligence sur leur iPhone ou iPad récent. Avec iOS 27, les fonctionnalités les plus avancées seraient réservées aux modèles les mieux armés sur le plan matériel.
Hier, à l'occasion de la conférence WWDC, Apple a enfin présenté iOS 27 sous toutes ses coutures. Le géant californien en a également profité pour dévoiler Siri AI, la toute nouvelle version de son assistant maison, dont l'arrivée était attendue depuis deux ans. Un temps de parole ô combien important pour la firme de Cupertino, d'autant que cette dernière avait encore tout à prouver en matière d'intelligence artificielle. Pour autant, les iPhone européens ne pourront pas bénéficier des nouveautés fraîchement promises par Apple Intelligence, et tous les appareils ne seront pas compatibles avec le dernier modèle d'IA développé par la marque.
Apple Intelligence se réserve déjà aux iPhone les mieux équipés
Pour utiliser le modèle local le plus puissant d’Apple, il faudrait disposer d’un iPhone Air, d’un iPhone 17 Pro ou d’un iPhone 17 Pro Max. L’iPad serait concerné à partir des modèles M4, à condition de disposer d’au moins 12 Go de mémoire unifiée. Même logique côté Mac, avec un minimum fixé aux machines M3 ou plus récentes, là aussi avec 12 Go. Le Vision Pro équipé d’une puce M5 figure également dans la liste. Voici précisément ce que nous pouvons lire dans le communiqué officiel publié par la marque à la pomme :
« Le modèle embarqué le plus puissant d’Apple et les fonctionnalités qu’il permet d’utiliser, comme les voix expressives et une dictée plus avancée, sont disponibles sur l’iPhone Air, l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 Pro Max, les iPad (M4) (et modèles ultérieurs) dotés d’au moins 12 Go de mémoire unifiée, et les Mac (M3) (et modèles ultérieurs) dotés d’au moins 12 Go de mémoire unifiée. Le modèle et les voix expressives sont également disponibles sur l’Apple Vision Pro (M5) ».
L’exclusion de l’iPhone 17 de base tient donc à une contrainte matérielle simple. Ses 8 Go de mémoire suffiraient encore pour une partie d’Apple Intelligence, mais pas pour le modèle embarqué le plus ambitieux d’iOS 27. Apple réserverait ainsi certaines fonctions IA à ses appareils les mieux dotés, sans nécessairement fermer l’accès à l’ensemble des nouveautés logicielles.
Siri AI et dictée avancée : les 12 Go de mémoire deviennent le nouveau ticket d’entrée
Ce modèle local doit notamment permettre de nouvelles voix plus expressives pour Siri AI, avec davantage de nuances dans le rythme et l’intonation. La dictée profiterait aussi d’un traitement plus poussé, capable de gérer automatiquement la ponctuation, les majuscules et la mise en forme en temps réel.
De plus, Siri AI doit occuper une place plus importante dans l’écosystème Apple. Pour ce faire, le nouvel assistant jouira désormais d'une application dédiée, d'une intégration à la Dynamic Island sur iPhone et d'une présence renforcée dans Spotlight sur Mac. Ce dernier pourra aussi lire l’écran en temps réel, exploiter le contexte affiché et s’appuyer sur les messages, les mails ou les photos pour répondre plus précisément.
En résumé, l’iPhone 17 standard resterait compatible avec une partie des fonctions IA. En revanche, les capacités embarquées les plus avancées seraient quant à elles réservées aux appareils dotés d’au moins 12 Go de mémoire. Difficile de ne pas y voir une mauvaise surprise pour celles et ceux qui ont déboursé plusieurs centaines d’euros pour un iPhone sorti il y a moins d'un an.