63. C'est le nombre d'extensions disponibles pour le navigateur Safari au sein du Mac App Store à l'heure où nous écrivons ces lignes. Et pourtant, c'est sans doute deux fois plus que l'année dernière. À titre de comparaison, le site chrome-stats.com répertorie 262 566 modules publiés au sein de la plateforme de téléchargement de Google. Et non, cela n'incluait pas les thèmes, ni les applications Web.

Apple a beau encourager les développeurs à porter leurs extensions pour son navigateur maison, rien n'y fait. Il semblerait que quelque chose coince. Pourtant, en février dernier, nous rapportions que le moteur de rendu WebKit de Safari avait largement progressé en matière de compatibilité avec les standards du Web en passant de 43% à 99% de réussite aux tests d'interopérabilité.

Selon StatCounter, l'édition bureau du navigateur web d'Apple n'enregistre que 5,32% de part de marché mondiale. Alors stratégiquement, mieux vaut sans doute se concentrer sur Google Chrome et son taux d'adoption frôlant désormais les 75%.

Aujourd'hui, si vous désirez utiliser Safari tout en bénéficiant d'une panoplie d'extensions, alors il faut se tourner vers Orion. Ce fork de Safari bénéficie de toutes les nouveautés de WebKit mais assure en plus la compatibilité avec les modules de Chrome et de Firefox tout en ajoutant plusieurs autres fonctionnalités visant précisément à moderniser le navigateur d'Apple. Comme quoi, quand on veut, c'est possible.

Mais la firme de Cupertino a autre chose en tête.