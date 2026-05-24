Au sein de l'UE, avec le DMA et le DSA, les autorités font en sorte qu'Apple et Google ouvrent chaque partie de leur système. Est-ce que ces mesures vous aident à positionner SailFish OS en tant qu'OS alternatif ?

Sami Pienimäki : Oui, ça aide. L'équipe chargée de l'application du DMA est très active depuis environ un an, et je suis très heureux de voir ça. Il y a eu un changement dans l'atmosphère et dans les actions du côté de la Commission, de manière assez radicale. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes de retour dans le secteur des téléphones.

À l'occasion du FOSDEM qui s'est déroulé à Bruxelles au mois de janvier, j'ai été heureux de constater que, pour la première fois, il y a eu un débat public avec trois personnes de l'équipe chargées de faire appliquer le DMA. J'ai eu une très, très bonne discussion. C'était un débat public ouvert, avec des questions portant sur les obstacles ou les freins pratiques concernant les Google Mobile Services, par exemple. Nous avons parlé de choses concrètes que les développeurs et les utilisateurs de l'Union européenne constatent au quotidien. Ils étaient très, très au courant des problèmes qui nous entourent.