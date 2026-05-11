"Créer des GAFAM européens aurait les mêmes conséquences funestes" - Interview Yunohost

YunoHost est né en février 2012 d'un échange informel entre deux développeurs agacés par la configuration d'un serveur mail. Quatorze ans plus tard, avec plus de 500 applications disponibles, est-ce que le projet a réellement atteint son ambition de départ : rendre l'auto-hébergement accessible au plus grand nombre ?

Mathieu W : En effet, nous aimons bien raconter cette anecdote, déjà, parce que souvent les gens ne savent pas forcément que Gmail ou Facebook s'exécutent sur des serveurs… et encore moins qu'on peut en avoir un soi-même !

Cette anecdote se passe en 2012, quand l'hégémonie des GAFAM se cimente, et le sujet de la centralisation d'Internet devient prégnant. En 2010, Eben Moglen avait déjà introduit l'idée de la FreedomBox, un serveur à échelle personnelle. En 2013, les révélations de Snowden exposent la surveillance à échelle mondiale par les institutions de renseignement, et le lien avec les GAFAM.

Dans ce contexte, pouvoir gérer un serveur devient une nécessité politique pour construire des alternatives décentralisées aux GAFAM, et en particulier cette pratique ne doit pas être réservée à une élite technicienne familière avec la ligne de commande et l'administration système et réseau.

Quatorze ans plus tard, YunoHost est devenu l'une des distributions les plus connues d'auto-hébergement. Elle permet d'installer en quelques clics de nombreux services basés sur des logiciels libres ! Elle donne accès à ces services à d'autres personnes au travers d'un portail convivial. Elle gère les mises à jour et les sauvegardes et guide les administrateurs dans l'identification et la résolution des problèmes. Le projet n'est pas parfait et par définition, il est très ambitieux ! Et nous avons de nombreuses idées dans les cartons.

Il y a environ 10 000 serveurs motorisés par YunoHost. Notre distribution est aussi utilisée comme le système de base par plusieurs CHATONS et FAI associatifs.

La documentation de YunoHost définit l'auto-hébergement comme une reprise de contrôle sur ses données, une formule qui résonne comme une critique directe du cloud commercial. Comment expliquer concrètement cette différence à quelqu'un qui n'a jamais remis en question l'usage de Google Drive ou d'iCloud ?

M.W : Le terme "auto-hébergement" désignait historiquement une pratique plutôt individuelle, chez soi. Désormais, il a glissé vers une pratique plus hybride et collective et désigne plutôt "être administrateur ou administratrice de services numériques qu'on utilise".

Il y a eu de nombreuses critiques détaillées de l'hégémonie des GAFAM, du pouvoir que cela donne à une poignée de multinationales, et des problèmes que cela soulève. À tel point qu'il est difficile de savoir par quoi commencer tellement le problème nous semble évident, et les conséquences innombrables et tentaculaires !

Il est possible de rester sur une position naïve : après tout, personne chez Google ne va aller fouiller dans les photos que je dépose sur mon Drive... Néanmoins, certains ont vu leur compte Google arbitrairement disparaître du jour au lendemain, sans possibilité d'exercer un recours, ou avec de grandes difficultés. Et ces dernières années, les géants de la tech utilisent les données qu'ils hébergent pour entraîner leurs IA au mépris des auteurs.

En 2013, Snowden révélait l'étendue du programme PRISM, avec la collaboration des géants de la tech. En 2018, l'affaire Cambridge Analytica a démontré comment l'utilisation des données amassées par Facebook a permis d'influencer les élections dans plusieurs pays. En 2019, Adobe a coupé les comptes de ses clients au Venezuela suite à un décret américain. Il y a un an, Microsoft a suspendu les comptes mails de juges et du procureur de la Cour Pénale Internationale sur demande de l'administration Trump. Le nom de l'entreprise de surveillance états-unienne « Palantir » est une référence cynique au globe utilisé par Sauron dans le Seigneur des Anneaux ... Et « Meta », le nouveau nom de Facebook, s'appelle ainsi car ils marchandent nos méta-données. Ils n'essayent même plus de le cacher. Comment ne pas trouver tout cela absolument révoltant ?

Le business model de l'économie de l'attention a amplifié l'addiction aux écrans. C'est désormais un problème de santé publique. Ou encore des algorithmes qui donnent aux grandes plateformes un contrôle sur la mise en avant des contenus, et donc d'opinions politiques, ainsi qu'un droit de vie ou de mort sur les créateurs de contenus.

L'expression anglaise "le cloud n'existe pas, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre" a le mérite de remettre du concret dans des termes marketing comme le "cloud". Lorsque nous déposons nos photos de famille sur un service comme Google Drive, nous les donnons à une entreprise américaine. Elle déconstruit une vision éthérée et marketing, qui invisibilise la réalité de l'infrastructure informatique dont le coût environnemental ne cesse de croître.

Avec YunoHost, il s'agit de maîtriser les services, et même le matériel qui héberge ces services, et donc de réaliser que ces ressources ne sont pas infinies. Le catalogue d'applications de YunoHost propose de nombreuses alternatives aux services centralisés populaires. Mais soyons lucides, certaines applications n'ont pas le même stade de maturité, ni une ergonomie aussi aboutie. Les moyens dont disposent ces projets libres sont ridicules comparés à ceux des multinationales.