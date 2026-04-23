Ce jeudi 23 avril 2026, Scaleway a été choisi pour devenir le futur gardien numérique de la Plateforme des données de santé (PDS), autrement dit, l'endroit où seront stockées et sécurisées les informations médicales de millions de Français, que l'on appelle aussi parfois le Health Data Hub. Une nouvelle qui met fin à des années de polémique autour de Microsoft, et qui prouve qu'une alternative cloud européenne, indépendante des géants américains, existe vraiment. On rappelle que Scaleway est une filiale du groupe Iliad, propriétaire de Free notamment, aux mains de Xavier Niel.