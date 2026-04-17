La Commission européenne ne s'en cache pas et assume l'apparente contradiction. Des solutions non européennes peuvent atteindre le niveau requis, précise-t-elle, « dans un cadre strict et approprié ». Et ce contrat va au-delà du simple achat de services informatiques. En fixant des critères de souveraineté aussi stricts, la Commission envoie un message à toute l'industrie tech. Si vous voulez décrocher des marchés publics européens, voici les standards auxquels vous devrez vous conformer, en gros. Une façon d'imposer par l'argent public ce que la réglementation seule peine parfois à obtenir. Et Bruxelles se félicite du résultat, puisque le succès de l'appel d'offres « met en évidence la grande qualité des prestataires européens ».