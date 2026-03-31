OVHcloud va lancer une offre dédiée aux acteurs de la Défense sur le continent. Annoncée au Forum InCyber 2026 à Lille, celle-ci cible les armées et organismes gouvernementaux qui souhaitent s'affranchir des infrastructures cloud non européennes.
L'hébergeur roubaisien change de braquet. Après avoir consolidé sa position sur le cloud d'entreprise et les administrations civiles, OVHcloud vient d'annoncer son entrée dans la Défense européenne et pari sur la souveraineté.
Une offre strictement pensée pour le secteur militaire
On s'en doute, les besoins des armées ne ressemblent pas à ceux d'une entreprise classique. Les données sont sensibles, les niveaux de confidentialité élevés, et les exigences réglementaires, particulièrement strictes. OVHcloud répond à ça avec une infrastructure hébergée exclusivement en Europe, soumise au droit européen.
Forcément face aux géants du Web, l'entreprise mise sur la souveraineté numérique. Concrètement, cela signifie que les gouvernements et armées qui utilisent cette infrastructure conservent le contrôle total sur leurs données. Ces dernières ne seront donc pas exposées au Cloud Act américain, qui, rappelons-le, permet aux autorités des États-Unis d'accéder aux données détenues par des entreprises américaines, même quand les serveurs physiques se trouvent sur le sol européen.
L'offre en ligne de mire intégrera également des capacités d'intelligence artificielle. L'objectif est de permettre aux forces armées d'exploiter l'IA pour analyser des volumes importants de données, automatiser certaines tâches opérationnelles ou renforcer la détection de cybermenaces. Là encore, l'idée est de tout maîtriser sans faire appel à un prestataire situé hors de l'Union européenne.
Pour Octave Klaba, le PDG d'OVHcloud, l'Europe ne peut plus se permettre de dépendre de technologies cloud développées et contrôlées hors de ses frontières.
La Défense constitue donc un segment prioritaire pour OVHcloud, qui cherche à proposer une alternative européenne aux grandes plateformes américaines comme AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud. Ces acteurs occupent aujourd'hui une grande majorité des contrats cloud publics sur le continent.
Pour la mise en place de cette offre, OVHcloud entend recruter "des experts issus des forces armées et de l’industrie de la Défense", afin de développer une solution capable de répondre aux exigences nationales, "notamment en matière d’habilitations et de certifications de sécurité (dont les dispositifs de type « secret défense »)".