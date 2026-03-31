On s'en doute, les besoins des armées ne ressemblent pas à ceux d'une entreprise classique. Les données sont sensibles, les niveaux de confidentialité élevés, et les exigences réglementaires, particulièrement strictes. OVHcloud répond à ça avec une infrastructure hébergée exclusivement en Europe, soumise au droit européen.

Forcément face aux géants du Web, l'entreprise mise sur la souveraineté numérique. Concrètement, cela signifie que les gouvernements et armées qui utilisent cette infrastructure conservent le contrôle total sur leurs données. Ces dernières ne seront donc pas exposées au Cloud Act américain, qui, rappelons-le, permet aux autorités des États-Unis d'accéder aux données détenues par des entreprises américaines, même quand les serveurs physiques se trouvent sur le sol européen.

L'offre en ligne de mire intégrera également des capacités d'intelligence artificielle. L'objectif est de permettre aux forces armées d'exploiter l'IA pour analyser des volumes importants de données, automatiser certaines tâches opérationnelles ou renforcer la détection de cybermenaces. Là encore, l'idée est de tout maîtriser sans faire appel à un prestataire situé hors de l'Union européenne.