OVHCloud mise sur le chiffrement de bout en bout et rachète Seald

L'entreprise a conçu un modèle "zero-knowledge" : les données sont chiffrées sur l'appareil de l'utilisateur avant leur envoi et seuls les destinataires autorisés peuvent les déchiffrer. Concrètement, ni l'hébergeur, ni l'administrateur système, ni même l'éditeur de l'application ne peuvent donc accéder aux contenus en clair.

Le SDK de Seald a obtenu en 2021 la certification CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau) délivrée par l'ANSSI. Cette reconnaissance a validé la fiabilité de la solution après un audit de 35 jours réalisé par le centre d'évaluation Synacktiv. Le SDK gère notamment la rotation des clés de chiffrement, l'accès multi-appareils et la récupération sécurisée des clés privées sans nécessiter d'expertise cryptographique avancée de la part des développeurs.

La start-up parisienne revendique plus de 500 millions de données sécurisées grâce à sa technologie. Parmi ses clients, on trouve Wimi Armoured, une plateforme collaborative qui utilise le SDK pour chiffrer messages, fichiers et tâches de bout en bout. Seald propose également un mécanisme de récupération appelé "2-man-rule" lequel divise la clé de chiffrement en deux parties stockées séparément. Cette approche a été spécifiquement pensée pour contrer les intrusions : même si un serveur est compromis, l'autre moitié de la clé reste protégée ailleurs.