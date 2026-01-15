Évidemment, cette façon de procéder est destinée à rassurer les secteurs ultra-régulés, avec les gouvernements, la finance, la défense, la santé, les télécoms ou l'énergie. Les organisations qui hésitaient à basculer leurs données sensibles dans le cloud public par peur de perdre le contrôle vont pouvoir réfléchir. AWS leur promet le meilleur des deux mondes, avec la puissance d'un géant du cloud, sans compromis sur la souveraineté. La partie matérielle et logicielle pourrait encore refroidir les sceptiques, et il sera difficile de convaincre ceux qui redoutent qu'une simple demande judiciaire venant des États-Unis puisse faire voler en éclats la promesse souveraine de départ.