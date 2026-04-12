« Nous nous opposons à toute mesure qui exigerait de restreindre ou d'affaiblir les VPN » - Interview Surfshark

Le marché des VPN est de plus en plus banalisé, avec des dizaines d'acteurs proposant des fonctionnalités similaires à des prix similaires. Quelle est votre stratégie de différenciation pour que Surfshark ne se perde pas dans la masse (sur le prix, la profondeur produit ou le positionnement de marque) ?

D.G : Pour nous, la stratégie pour se démarquer ne repose pas sur un seul élément. C'est une approche à plusieurs niveaux : évolution, accessibilité et profondeur technique.

Nous faisons évoluer intentionnellement notre positionnement de marque. Nous ne voulons plus être perçus comme un simple « fournisseur de VPN » ; nous évoluons et nous positionnons Surfshark comme une solution de cybersécurité globale. L'objectif est d'être le point d'entrée de la protection numérique et de garantir l'accessibilité. Que vous soyez un expert en technologie ou un utilisateur ordinaire, nous voulons être le premier nom auquel vous pensez pour rester en sécurité en ligne.

Cela rejoint notre positionnement tarifaire et notre mission : construire les produits de sécurité les plus appréciés, pour tout le monde. Dans cette mission, le mot le plus important est « tout le monde ». Pour atteindre tout le monde, il faut être accessible financièrement. Nous maintenons notre cap en tant que solution d'entrée de gamme, à un prix qui invite les gens à franchir le pas. Nous proposons des essais gratuits et des garanties de remboursement, car nous sommes convaincus qu'une fois la valeur expérimentée, les utilisateurs restent.

Mais « tout le monde » inclut aussi les profils techniques. Pour rester pertinent, nous devons être à la pointe de la profondeur produit. Nous repoussons constamment les limites de l'industrie en investissant dans des technologies de pointe : des serveurs à 100 Gbps et des innovations propriétaires comme FastTrack et Everlink. Nous avons d'ailleurs quelque chose de très important en préparation, qui va pousser encore plus loin dans cette direction.

En définitive, mon rôle est de prendre les bases incroyables construites par Vytautas et l'équipe de direction et de trouver de nouvelles façons d'atteindre ces objectifs. Nous restons sur notre trajectoire, concentrés, et nous faisons en sorte que « la cybersécurité pour tous » ne soit pas qu'un slogan, mais une réalité.

Surfshark propose déjà un antivirus, un moteur de recherche, un contrôle parental et un Alternative ID. Prévoyez-vous d'aller plus loin avec du stockage cloud chiffré ou une messagerie sécurisée pour rivaliser avec des acteurs comme Proton ?

D.G : Je sais que nous vous devons toujours ce numéro alternatif pour la France. Croyez-moi, l'équipe est tout aussi impatiente de le lancer que nos utilisateurs. La réalité, c'est que la législation française sur la numérotation virtuelle est assez stricte. Nous avons eu de longs débats en interne à ce sujet, mais notre position est claire : nous ne voulons pas sortir une version « à moitié cuite » juste pour cocher une case. Nous voulons offrir une véritable expérience de numéro alternatif qui réponde à nos standards, et là, nous faisons face à un blocage légal.

Quant à la question plus large de s'étendre vers des offres comme le stockage chiffré pour concurrencer Proton, c'est une question de focus.

Proton est une excellente entreprise, mais nous les voyons évoluer vers l'espace « productivité » (emails, agendas, stockage). C'est une vision différente de la nôtre. Nous ne souhaitons pas entrer dans la verticale productivité, nous restons fermement ancrés dans la catégorie cybersécurité.

Notre feuille de route est centrée sur les menaces auxquelles les gens font face au quotidien, comme les arnaques sophistiquées, le phishing et les malwares en constante évolution. Nous redoublons d'efforts pour faire de notre suite sécurité la plus robuste et la plus accessible du marché.