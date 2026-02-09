Concrètement, sous le capot, parmi les 19 domaines prioritaires traités, trois technologies émergentes ont été proprement standardisées. Il y a tout d'abord l'Anchor Positioning qui simplifie l'affichage des bulles d'aide, menus déroulants et info-bulles : les développeurs peuvent désormais les positionner directement en CSS, sans ajouter de code JavaScript complexe. Les Same-document View Transitions permettent de créer des animations fluides lorsqu'on passe d'une page à une autre sur un site, une fonction que Safari 18.0 et 18.2 intègrent depuis l'automne 2024. Enfin, la Navigation API facilite la gestion des déplacements dans les applications web qui fonctionnent sur une seule page, disponible depuis Safari 26.2.

Cette harmonisation réduit la fragmentation du web, qui contraignait jusqu'ici les développeurs à coder des solutions spécifiques selon les navigateurs. Étant donné la position dominante de Safari sur iOS - et les difficultés d'y porter d'autres moteurs de rendu - l'écart observé constituait un frein majeur à l'adoption de fonctionnalités web modernes. Avec cette convergence, le code écrit une fois devrait désormais fonctionner partout de manière identique.

Les fonctionnalités testées dans Safari Technology Preview ne resteront pas confinées aux versions expérimentales. Apple devrait déployer ces avancées avec la prochaine mise à jour de ses systèmes d'exploitation, qui concernera donc iOS, iPadOS et macOS. Les 99% de compatibilité atteints dans la version de développement deviendront ainsi la norme pour l'ensemble des utilisateurs d'appareils Apple.