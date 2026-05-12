Si cette nouveauté repose sur de l'analyse automatisée, Apple ne l'étiquetterait pas sous le label "Apple Intelligence", du moins pas dans ses versions de test. Le fonctionnement rappelle celui de l'application Rappels, qui classe les éléments d'une liste en catégories cohérentes. Du côté de la concurrence, Chrome a aussi tenté quelque chose de comparable avec sa fonction "Organize Similar Tabs", reposant sur ses propres modèles d'IA. Celle-ci a d'ailleurs été retirée face à des résultats imprévisibles. Rappelons au passage que Google cherche à standardiser l'IA dans les navigateurs via sa Prompt API étroitement liée à Gemini.

Firefox propose une approche comparable dans ses versions expérimentales avec un modèle d'IA local. Celui-ci analyse les onglets ouverts pour suggérer des groupes et générer leurs noms automatiquement, sans que les données quittent l'appareil. Pour sa part, Opera va plus loin avec ses "Tab Islands", actives de longue date. Non seulement les onglets se regroupent automatiquement au fil de la navigation selon leur contexte, mais l'IA intégrée permet aussi de les gérer via des commandes en langage naturel,

La fonctionnalité devrait être disponible avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, présentés lors du keynote d'ouverture de la WWDC le 8 juin 2026. Les prochaines versions majeures de ces OS devraient être disponibles en version finale en septembre.