Des versions préliminaires de Safari 27, Apple teste une fonction capable de regrouper automatiquement les onglets ouverts selon les thématiques de navigation, sans intervention manuelle. Selon Bloomberg, la fonctionnalité devrait être officiellement présentée à la WWDC, le 8 juin prochain.
Cette nouveauté repose sur les groupes d'onglets précédemment introduits dans Safari 15 en 2021, lesquels permettaient déjà de sauvegarder et d'organiser manuellement des ensembles de pages. Safari 27 n'abandonne pas ce principe mais l'automatise partiellement, à la demande.
Regroupement à la demande, traitement local et leçons tirées de Chrome
Dans ces versions de test, le bouton central situé en haut de l'interface (celui qui permet de naviguer entre les groupes d'onglets existants) propose une nouvelle option baptisée "Organiser les onglets". L'utilisateur peut choisir d'activer le tri automatique ou de conserver une gestion entièrement manuelle. Lorsque le mode automatique est activé, Safari analyse les pages ouvertes et les classe par thématiques détectées.
Deux opérations sont déclenchées. D'une part, le regroupement automatique va identifier en temps réel les liens entre les pages ouvertes pour les organiser en catégories. Puis Safari procède de lui-même au nommage des groupes. Les processus reposeraient sur un traitement local, et donc effectué directement sur l'appareil. Aucune donnée ne serait donc transférée vers les serveurs d'Apple.
Si cette nouveauté repose sur de l'analyse automatisée, Apple ne l'étiquetterait pas sous le label "Apple Intelligence", du moins pas dans ses versions de test. Le fonctionnement rappelle celui de l'application Rappels, qui classe les éléments d'une liste en catégories cohérentes. Du côté de la concurrence, Chrome a aussi tenté quelque chose de comparable avec sa fonction "Organize Similar Tabs", reposant sur ses propres modèles d'IA. Celle-ci a d'ailleurs été retirée face à des résultats imprévisibles. Rappelons au passage que Google cherche à standardiser l'IA dans les navigateurs via sa Prompt API étroitement liée à Gemini.
Firefox propose une approche comparable dans ses versions expérimentales avec un modèle d'IA local. Celui-ci analyse les onglets ouverts pour suggérer des groupes et générer leurs noms automatiquement, sans que les données quittent l'appareil. Pour sa part, Opera va plus loin avec ses "Tab Islands", actives de longue date. Non seulement les onglets se regroupent automatiquement au fil de la navigation selon leur contexte, mais l'IA intégrée permet aussi de les gérer via des commandes en langage naturel,
La fonctionnalité devrait être disponible avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, présentés lors du keynote d'ouverture de la WWDC le 8 juin 2026. Les prochaines versions majeures de ces OS devraient être disponibles en version finale en septembre.