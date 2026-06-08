macOS 27 s’appelle Golden Gate. Apple peaufine l’interface Liquid Glass, intègre l’intelligence artificielle dans Safari et les mots de passe, et tire définitivement un trait sur les Mac Intel.
À la WWDC 2026, Apple a dévoilé macOS 27 Golden Gate, la prochaine grande version du système d’exploitation du Mac. Le nom ne surprendra pas les connaisseurs, la firme continue de puiser dans la géographie californienne, mais le contenu de cette mise à jour mérite qu’on s’y attarde. Golden Gate n’est pas une révolution de fond : c’est une mise au point soignée après le grand chantier visuel lancé l’an dernier avec macOS Tahoe, doublée d’une intégration plus profonde de l’intelligence artificielle dans le quotidien de l’utilisateur. Pas de nouvelle fonctionnalité spectaculaire donc, mais un système qui s’affine là où macOS 26 avait laissé des aspérités.
Liquid Glass gagne en cohérence et en profondeur, avec des contrôles visuels inédits pour l’utilisateur
Le chantier le plus visible de Golden Gate concerne Liquid Glass, le langage visuel introduit l’an dernier et qui avait essuyé des critiques pour son manque de finition sur le Mac. Apple s’attaque frontalement à ces reproches. La barre latérale s’étend désormais jusqu’au bord des fenêtres, supprimant la coupure franche qui existait entre la zone de navigation et le contenu principal, et une nouvelle barre d’options apparaît en haut des fenêtres pour restructurer l’accès aux commandes. Les icônes bénéficient elles aussi d’un traitement légèrement plus volumétrique, dans la continuité du vocabulaire 3D de Liquid Glass. Apple corrige également le problème de cohérence des coins arrondis, qui variaient de manière trop aléatoire selon les fenêtres et les apps, même celles non mises à jour hériteront désormais d'un rayon fixe et uniforme.
Nouveauté plus inattendue : un curseur dans les Réglages permettra à l’utilisateur de doser lui-même l’intensité de l’effet Liquid Glass, d’une transparence maximale jusqu’à une teinte pleine. C’est un geste rare de la part d’Apple, qui reconnaît ainsi implicitement que le réglage par défaut ne convient pas à tout le monde. Le résultat sur le terrain reste à apprécier, mais sur le principe, cette souplesse est bienvenue.
Safari et Mots de passe musclés par l’IA, de l’organisation des onglets à la sécurité des mots de passe
Apple en profite pour intégrer l’intelligence artificielle plus profondément dans Safari. La nouveauté la plus importante concerne la gestion des onglets : le système peut désormais les regrouper automatiquement par sujets, sans intervention manuelle. Pour ceux qui vivent dans Safari avec des dizaines d’onglets ouverts, c’est un changement majeur dans leur organisation. Autre ajout notable : Safari peut surveiller une page en arrière-plan et déclencher une notification dès qu’une modification de contenu est détectée, le rechargement automatique, sans manipulation, pour suivre un prix, un stock ou un résultat en temps réel. Apple intègre enfin nativement ce que des extensions tierces proposaient depuis des années. Plus ambitieux encore : il devient possible de décrire en langage naturel l’extension dont on a besoin, et le système se charge de la générer automatiquement.
Mots de passe bénéficie lui aussi d’une mise à jour d'ampleur : l’IA peut détecter les mots de passe compromis et proposer de les modifier en un clic. Le principe est séduisant. La fiabilité de ces remplacements automatiques mérite qu’on garde un œil critique sur la mise en œuvre concrète, mais l’intention est de rendre la sécurité plus accessible au grand public, qui rechigne souvent à changer ses identifiants.
macOS Golden Gate tourne le dos aux Mac Intel et réserve Apple Intelligence aux puces Apple Silicon
Golden Gate confirme ce qu’Apple avait annoncé l’an dernier : macOS 27 abandonne définitivement les Mac Intel. Quatre modèles compatibles avec macOS Tahoe 26 passent à la trappe, le MacBook Pro 16 pouces de 2019, le MacBook Pro 13 pouces de 2020 à quatre ports Thunderbolt 3, l’iMac 2020 et le Mac Pro 2019. Tous les autres Mac équipés d’une puce Apple Silicon sont bien sûr compatibles, du MacBook Air M1 au MacBook Neo lancé cette année, en passant par l’ensemble de la gamme iMac, Mac mini, Mac Studio et Mac Pro. Ceux qui restent sur macOS Tahoe continueront de recevoir des correctifs de sécurité, mais les nouvelles fonctionnalités leur seront désormais inaccessibles.
Apple Intelligence, qui propulse les nouvelles fonctions de Safari, d’Apple Passwords et de Siri AI, est réservée aux Mac équipés d'une puce M1 ou ultérieure. Le communiqué précise par ailleurs que Siri AI sera dans un premier temps disponible uniquement en anglais, avec une extension progressive aux autres langues dont le français annoncée pour la suite.
La mise à jour sera disponible cet automne sous forme de mise à jour logicielle gratuite, avec accès aux bêtas développeurs dès aujourd’hui et une bêta publique durant l’été.