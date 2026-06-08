Golden Gate confirme ce qu’Apple avait annoncé l’an dernier : macOS 27 abandonne définitivement les Mac Intel. Quatre modèles compatibles avec macOS Tahoe 26 passent à la trappe, le MacBook Pro 16 pouces de 2019, le MacBook Pro 13 pouces de 2020 à quatre ports Thunderbolt 3, l’iMac 2020 et le Mac Pro 2019. Tous les autres Mac équipés d’une puce Apple Silicon sont bien sûr compatibles, du MacBook Air M1 au MacBook Neo lancé cette année, en passant par l’ensemble de la gamme iMac, Mac mini, Mac Studio et Mac Pro. Ceux qui restent sur macOS Tahoe continueront de recevoir des correctifs de sécurité, mais les nouvelles fonctionnalités leur seront désormais inaccessibles.

Apple Intelligence, qui propulse les nouvelles fonctions de Safari, d’Apple Passwords et de Siri AI, est réservée aux Mac équipés d'une puce M1 ou ultérieure. Le communiqué précise par ailleurs que Siri AI sera dans un premier temps disponible uniquement en anglais, avec une extension progressive aux autres langues dont le français annoncée pour la suite.

La mise à jour sera disponible cet automne sous forme de mise à jour logicielle gratuite, avec accès aux bêtas développeurs dès aujourd’hui et une bêta publique durant l’été.