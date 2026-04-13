Pour expliquer ce qui lui est arrivé, Guillou distingue trois niveaux d'impact. Le premier, on le connaît bien, c'est la dépendance technologique pure. L'Europe n'a pas d'alternative aux grands services numériques américains. Et puis, les choses se compliquent avec la notion d'extraterritorialité. Certaines entreprises européennes réduisent volontairement leurs prestations dès qu'une transaction comporte un lien avec les États-Unis. Une partie américaine, un paiement en dollar, un hébergement outre-Atlantique suffisent à déclencher ce réflexe de mise à l'écart, par crainte de poursuites américaines.

Il y a aussi un troisième niveau qu'il qualifie d"'alignement totalement volontaire d'entreprises européennes sur les sanctions." Soit par automatisme, en appliquant mécaniquement la liste de l'OFAC sans analyse juridique, soit par calcul financier pour "minimiser les risques et maximiser les profits" avec le marché américain. Il n'existe ici aucune contrainte légale directe. Aucune transaction en dollar. Aucun lien avec le territoire américain. Les entreprises choisissent de se conformer simplement parce qu'elles ne veulent pas compromettre leurs relations commerciales avec les États-Unis, ni risquer ce que Guillou appelle des "désignations de sanctions secondaires".

C'est ce troisième niveau qui explique le cas Axa et MSH International. Ces deux sociétés françaises gèrent la couverture santé des agents de la CPI. Axa est l'assureur, MSH International traite les dossiers de remboursement. Plusieurs mois après la mise sous sanction de Guillou, les remboursements ont cessé, pour des soins effectués sur le sol européen, sans transaction en dollar, sans partie américaine impliquée. "Vous pouvez avoir une assurance voiture avec Axa, une assurance maison. Et bien si votre maison brûle et que vous êtes sous sanction, en pratique vous n'allez pas être remboursé", a-t-il averti les parlementaires.