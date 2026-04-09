Les arguments de Mistral tiennent pourtant la route. Les fondateurs conservent le contrôle opérationnel. Bpifrance est présent à chaque tour de table. En juin 2025, lors de VivaTech, Mistral a annoncé "Mistral Compute", une infrastructure propre visant précisément à réduire la dépendance à Azure sur le long terme. Le mois dernier, Mistral a bouclé un prêt de 830 millions de dollars auprès d'un consortium de sept banques, dont BNP Paribas et Crédit Agricole CIB, pour financer son premier datacenter à Bruyères-le-Châtel, en Essonne. Il sera composé de 13 800 puces Nvidia Grace-Blackwell, opérationnel dès le deuxième trimestre 2026. En parallèle, Mistral investit 1,2 milliard d'euros dans un datacenter en Suède, prévu pour 2027.

Il y a eu aussi plusieurs contrats signés. En décembre 2025, le ministère des Armées a finalisé un accord-cadre avec Mistral AI, ouvrant l'accès à ses modèles à l'ensemble des forces armées, mais aussi au Commissariat à l'énergie atomique, à l'ONERA et au Service hydrographique et océanographique de la marine. Depuis octobre 2025, 10 000 agents publics répartis dans huit ministères testent un assistant IA interministériel développé en partenariat avec Mistral. En novembre 2025, la France et l'Allemagne ont annoncé conjointement un partenariat avec Mistral AI et SAP pour déployer une IA souveraine dans leurs administrations respectives, avec un accord-cadre prévu pour mi-2026. Le mois dernier encore, l'Office européen des brevets a signé avec l'entreprise pour une technologie d'OCR.

Mais ne nous voilons pas la face. OpenAI a levé des sommes dépassant les 50 milliards de dollars. Refuser tout capital étranger, c'est accepter de s'aligner sur une tout autre catégorie de moyens. Sans les capitaux d'ASML, d'Andreessen Horowitz ou de Mubadala, Mistral ne peut pas financer les infrastructures de calcul, ni recruter les chercheurs nécessaires pour rester dans la course.

Finalement, la question n'est pas de savoir si l'entreprise Mistral est bel et bien souveraine ou non. C'est plutôt de savoir à partir de quand elle ne pourra plus dire non.