Le datacenter de Bruyères-le-Châtel s'inscrit dans une stratégie d'ensemble. En mars 2026, Mistral a annoncé aux côtés de MGX, le fonds d'investissement d'Abu Dhabi doté de 100 milliards de dollars dédié à l'IA, de Bpifrance et de Nvidia, un projet de campus IA d'une capacité de 1,4 gigawatt près de Paris. La construction devrait démarrer au second semestre 2026, avec une mise en service prévue en 2028. Ce projet est d'une tout autre envergure que l'installation financée par la dette annoncée aujourd'hui.