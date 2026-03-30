Mistral se lance enfin dans la construction de son propre datacenter. La somme, qui peut donner quelques vertiges, s'estime à près d'un milliard d'euros.
La start-up française d'intelligence artificielle Mistral AI vient de boucler un financement par dette de 830 millions de dollars auprès d'un consortium de sept banques. Une première pour l'entreprise fondée en avril 2023, qui marque un tournant stratégique dans son développement.
Des prêteurs solides
Le financement a été négocié auprès de sept établissements bancaires, parmi lesquels BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC et MUFG. Les fonds serviront à acquérir 13 800 puces Nvidia destinées à équiper un datacenter situé à Bruyères-le-Châtel, au sud de Paris. L'installation devrait entrer en service au deuxième trimestre 2026.
Il s'agit de la première opération de financement par dette réalisée par Mistral AI depuis sa création. L'entreprise a levé au total plus de 3 milliards de dollars en fonds propres, dont une levée 2 milliards de dollars bouclée en septembre 2025, qui valorisait la société à environ 13,8 milliards de dollars.
La fin de la dépendance aux américains
Jusqu'à présent, Mistral s'appuyait sur des fournisseurs de cloud américains, Microsoft Azure, Google Cloud et CoreWeave, pour faire tourner ses modèles et offrir un accès GPU à ses clients. En choisissant de construire et détenir sa propre infrastructure, l'entreprise change de modèle. L'approche est plus gourmande en capitaux, mais elle lui donne un contrôle direct sur sa capacité de calcul.
Ce choix n'est pas anodin. Les entreprises et les administrations européennes se montrent de plus en plus soucieuses de ne pas faire transiter leurs services d'intelligence artificielle par des infrastructures détenues par des géants américains du cloud, dans un contexte géopolitique tendu. En se dotant de ses propres installations, Mistral répond directement à cette préoccupation croissante autour de la souveraineté numérique européenne.
Une ambition d'infrastructure plus large
Le datacenter de Bruyères-le-Châtel s'inscrit dans une stratégie d'ensemble. En mars 2026, Mistral a annoncé aux côtés de MGX, le fonds d'investissement d'Abu Dhabi doté de 100 milliards de dollars dédié à l'IA, de Bpifrance et de Nvidia, un projet de campus IA d'une capacité de 1,4 gigawatt près de Paris. La construction devrait démarrer au second semestre 2026, avec une mise en service prévue en 2028. Ce projet est d'une tout autre envergure que l'installation financée par la dette annoncée aujourd'hui.
En février 2026, Mistral avait également racheté Koyeb, une start-up parisienne spécialisée dans l'infrastructure cloud, dans le cadre de cette même logique de montée en puissance sur les infrastructures.