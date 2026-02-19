L'heureuse élue s'appelle Koyeb et elle est, elle aussi, basée à Paris. Fondée en 2020 par d'anciens ingénieurs du fournisseur cloud Scaleway, la start-up est spécialisée dans le déploiement d'applications et de modèles d'IA, dont ceux de Mistral, sans gestion complexe des serveurs. Sa plateforme permet aux développeurs d'exécuter des API, des agents ou des systèmes d'inférence sur des processeurs et des GPU performants, tout en automatisant l'infrastructure en arrière-plan.