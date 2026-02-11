Les grandes entreprises européennes, comme CMA CGM, HSBC ou SAP, s’apprêtent à exploiter les nouvelles capacités du centre suédois. Les équipes commerciales de Mistral organisent les contrats pour permettre aux clients de réserver les serveurs selon leurs projets. Les ingénieurs adaptent les installations aux usages spécifiques de la finance, de la logistique et de l’industrie, en suivant les contraintes réglementaires locales.

Les 550 salariés de Mistral vont répartir leurs missions entre Paris et Borlänge. Certains s’installent dans l’immeuble Marcadet Belvédère pour gérer les opérations quotidiennes et assurer le support client. D’autres se concentrent sur l’installation et la maintenance des serveurs, testent la performance des puces et documentent l’ensemble des process. Parallèlement, les responsables des contrats ajustent les horaires d’accès des clients et planifient les interventions techniques en fonction des besoins.

Audrey Herblin-Stoop rappelle que le projet répond aux demandes concrètes des entreprises en matière de contrôle et d’accès aux infrastructures. Les équipes techniques examinent les capacités disponibles et coordonnent la montée en charge, tandis que les directions juridiques veillent à ce que les installations respectent les exigences locales. Arthur Mensch et ses associés prévoient également des ajustements pour élargir progressivement la disponibilité et accueillir de nouveaux clients européens.

L’investissement suédois complète l’infrastructure française et permet de doubler presque la puissance de calcul actuelle. Les ingénieurs d’EcoDataCenter interviennent sur l’alimentation et le refroidissement, tandis que les équipes de Mistral orchestrent l’assemblage, le paramétrage et les tests. Les recrutements se concentrent sur les profils capables de maintenir et de superviser ces infrastructures complexes, et les équipes expérimentées encadrent les nouveaux arrivants pour garantir une expertise homogène.