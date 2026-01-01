En matière d’intrusion, l’identité a pris la place du poste de travail comme cible prioritaire. Identifiants, sessions, jetons d’accès, comptes de service, clés d’API, certificats, identités d’applications dans le cloud, tout ce qui permet de se connecter et d’agir au nom de quelqu’un se vole, se contourne ou se loue. Et quand ces identités sont trop privilégiées ou mal surveillées, la compromission coûte cher, parce qu’elle ouvre des droits sans déclencher d’alerte immédiate.

Ici, l’IA fait surtout gagner du temps, en aidant à repérer plus vite qui a accès à quoi, à monter des prétextes crédibles, et à industrialiser les tentatives, parfois avec des identités « fabriquées » pour tromper les systèmes de contrôle. Le but reste le même, mettre le grappin sur une session ou un jeton, puis s’en servir pour progresser de service en service au sein du système d’information.

Vous pouvez miser sur un mot de passe plus compliqué, mais ça ne réglera qu’une partie du problème si vous ne vous astreignez pas à une gestion stricte des accès, au cloisonnement et au renouvellement régulier des secrets, et à un suivi actif des connexions et des jetons, en passant au peigne fin tout ce qui touche au support, aux réinitialisations d’authentification multifacteur, aux changements d’appareil et aux ouvertures de droits.