À ce niveau, on peut noter que la France fait partie des rares exceptions à avoir gardé un certain niveau d'indépendance, grâce au réseau de paiement national Groupement des cartes bancaires. Ce dernier est un rival de Visa et MasterCard, et est utilisé pour la grande majorité des transactions faites par carte à l'intérieur de la France.

Et si vous regardez votre carte bancaire, vous devriez apercevoir son logo, en même temps, le plus souvent, que celui de Visa ou MasterCard. Il s'agit ici du système dit de cartes « co-badgées », qui fait que le réseau CB est utilisé en France, et ceux de Visa et MasterCard le sont le plus souvent quand il s'agit d'une transaction internationale (même si l'on reste à l'intérieur de l'Europe).

Du côté des autorités européennes, on a identifié l'euro numérique comme la meilleure solution comme alternative à ces puissantes plateformes américaines de paiement. Celui-ci pourrait « fournir cette base sur laquelle, après consolidation, l'équivalent d'une carte Visa ou Mastercard européenne pourrait potentiellement être construit » défend Aurore Lalucq. Bruxelles espère pouvoir rendre utilisable cet euro numérique d'ici à la fin de la décennie.