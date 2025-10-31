merotic

L’euro numérique = contrôle de votre vie !

Regardez ce qui se passe en Chine, c’est effrayant.

Vous aurez des quotas de consommation, des limites de dépenses, votre argent sera contrôlé.

C’est la pire direction vers une dictature et pour l’obéissance à une caste.

La société dans 5 ans ressemble un cauchemar dont la plupart des gens ne voient pas les conséquences sur leur vie et leurs libertés. Et on trouvera toujours des gens pour dire qu’ils n’ont rien à cacher, mais ça dépasse le cadre d’une vie de bon père de famille puisque le contrôle des réseaux sociaux va réduire à une peau de chagrin les opinions.

On pourra vous effacer d’un seul clic.

Imaginez ne plus pouvoir payer car sans compte bancaire ou avec des limites.

Pourtant le crédit social en Chine est le parfait exemple.