Le projet d'euro numérique porté par l'Union européenne continue d'avancer. Au point qu'il pourrait devenir effectif pour nous les citoyens d'ici à peine quelques années.
L'euro numérique est aujourd'hui considéré par les autorités de l'Union européenne comme un enjeu de souveraineté, par rapport à la dépendance du Vieux Continent vis-à-vis des géants américains du paiement Visa et Mastercard. Raison pour laquelle, malgré les écueils, le projet avance – un peu trop doucement, certains pourraient arguer -. Et une nouvelle étape vient d'être franchie par Bruxelles avec l'annonce de cette semaine.
Une phase pilote qui commence en 2027, pour un début public programmé en 2029
Le calendrier est finalement bien posé. Sous réserve d'un cadre légal au niveau européen, qui devrait être voté l'an prochain, la phase pilote du projet d'euro numérique devrait commencer en 2027. L'objectif est ensuite d'avancer rapidement, pour pouvoir proposer cette monnaie numérique banque centrale aux citoyens du bloc européen à partir de 2029.
« Il ne s'agit pas seulement d'un projet technique, mais d’un effort collectif pour préparer l'avenir du système monétaire européen » défend le membre du directoire de la BCE, Piero Cipollone. Il faut dire qu'en plus des géants américains du paiement, l'Europe doit aussi faire avec la nouvelle concurrence des stablecoins adossés au dollar.
Les banques continuent de faire de la résistance
Si les autorités politiques sont enthousiastes sur le sujet, les banques elles ne voient pas toujours le projet d'un œil bienveillant. Elles craignent que les dépôts des citoyens se réduisent face à la concurrence de l'euro numérique, qui pourrait être choisi par eux comme support d'une partie plus ou moins large de leur fonds.
À cette heure, Bruxelles a fixé un plafond de détention pour chaque citoyen, imposé à cette heure à 3000 euros. Mais il s'agit évidemment d'un seuil qui pourrait être modulé selon la situation, et qui n'offre ainsi pas nécessairement d'assurance sur le long temps. Les banques européennes préfèrent de leur côté plutôt s'investir pour développer une alternative sous la forme de stablecoins euro.