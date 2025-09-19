Ce vendredi, les ministres des Finances des pays de l'Union européenne vont essayer d'obtenir une vision commune pour la création future d'un euro numérique. Et l'idée maîtresse de cette rencontre est de pouvoir se passer à terme de la dépendance aux géants américains des paiements Visa et Mastercard.

« Nous devons aller de l'avant avec notre propre système de paiement numérique afin de réduire notre dépendance vis-à-vis d'autres fournisseurs » a expliqué le ministre des Finances espagnol, Carlos Cuerpo, avant cette réunion organisée dans la capitale danoise Copenhague.