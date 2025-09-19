L'euro numérique s'invite du côté des officiels européens. Ils souhaitent mettre en place un projet leur permettant d'échapper aux géants des paiements comme Visa.
La question de l'euro numérique est présente au sein des institutions de l'UE depuis maintenant plusieurs années. L'idée est de prendre appui sur la nouvelle technologie des cryptomonnaies, dont les tokens s'échangent en masse sur les plateformes cryptos, pour créer une nouvelle monnaie, qui serait elle souveraine et gérée directement par Bruxelles. Et on se penche à nouveau sur le projet cette semaine.
Bruxelles s'attelle à nouveau sur la question de l'euro numérique
Ce vendredi, les ministres des Finances des pays de l'Union européenne vont essayer d'obtenir une vision commune pour la création future d'un euro numérique. Et l'idée maîtresse de cette rencontre est de pouvoir se passer à terme de la dépendance aux géants américains des paiements Visa et Mastercard.
« Nous devons aller de l'avant avec notre propre système de paiement numérique afin de réduire notre dépendance vis-à-vis d'autres fournisseurs » a expliqué le ministre des Finances espagnol, Carlos Cuerpo, avant cette réunion organisée dans la capitale danoise Copenhague.
Vers une législation décidée l'an prochain ?
À l'heure actuelle, s'il y a un consensus sur cette idée, il reste encore un certain nombre de points sur lesquels les 27 doivent se mettre d'accord avant de pouvoir passer à une étape supérieure, qui sera une législation. L'objectif sera de pouvoir la faire voter durant le premier semestre 2026.
« Il est important de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe, afin de ne pas avoir à dépendre de systèmes de paiement étrangers, et de disposer d'un système de paiement européen, paneuropéen, adéquat » défend le commissaire européen à l'Économie, Valdis Dombrovskis. Une idée qui résonne d'autant plus à notre époque où les relations internationales semblent de plus en plus instables, et où il semble sage de compter de plus en plus d'abord sur ses propres forces.