Stablecoins : l'UE donne un coup de fouet à l'Euro numérique face à la pression américaine

La décision américaine d’encadrer sévèrement les stablecoins a poussé les responsables européens à accélérer la feuille de route. Si la BCE travaille depuis plusieurs années à l’édification d’une infrastructure et d’un cadrage réglementaire, le rythme s’intensifie nettement depuis cet été. Selon le Financial Time, Piero Cipollone, membre du directoire de la BCE, estime que la prolifération de jetons en dollars risque de déplacer les dépôts européens vers les États-Unis et renforcer la domination du dollar dans les paiements transfrontaliers.

Dans ce contexte, l’euro numérique doit pouvoir offrir aux citoyens et entreprises un instrument de paiement numérique garanti par la banque centrale, accessible sur tout le territoire de la zone euro. Cette monnaie forme alors une réponse directe aux stablecoins gérés par des entreprises privées telles que Circle et Tether. La BCE met en avant deux points : une infrastructure capable de s’interfacer avec tous les acteurs européens et une protection renforcée des données transactionnelles.

Mais sur le plan technique, les choses ont évolué : alors que le projet prévoyait initialement une blockchain privée opérée par la BCE, les officiels envisagent désormais un déploiement sur des blockchains publiques comme Ethereum ou Solana. Cette option, déjà utilisée pour les stablecoins américains, pourrait faciliter l’adoption et l’utilisation mondiale de l’euro numérique.