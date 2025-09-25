La cryptomonnaie continue de se démocratiser auprès du secteur financier traditionnel. Neuf banques européennes annoncent ainsi aujourd'hui leur intention de créer un stablecoin euro à l'avenir.
Aujourd'hui, la cryptomonnaie n'est plus considérée comme un simple outil d'escroquerie ou de financement d'activités illicites. L'idée de monnaie numérique a atteint un tel niveau de démocratisation que même les banques s'en sont emparées. La Société Général a ainsi fait la sensation dernièrement en annonçant la création d'un stablecoin dollar. Mais d'autres institutions européennes se sont elles aussi rassemblées pour mener la même opération, en euro.
Neuf banques promettent un futur stablecoin
Les stablecoins, c'est ce qui permet à ceux qui s'adonnent au trading crypto de pouvoir garder des sommes à valeur stable, puisque le cours de ces cryptos est adossé aux grandes monnaies nationales. Et le monde de la crypto va à l'avenir accueillir un nouveau stablecoin euro, développé par un consortium de neuf banques du vieux continent. Il s'agit d'une alliance mêlant ING, UniCredit, KBC, SEB, Banca Stella, Danske Bank, CaixaBank, DekaBank et Raiffeisen Bank International.
« Cet instrument de paiement numérique, basé sur la technologie blockchain, vise à devenir une norme de paiement européenne fiable dans l'écosystème numérique » indique la banque KBC. La première émission de ce stablecoin euro est programmée pour le second semestre 2026. Un programme qui sera ouvert à la collaboration avec d'autres institutions bancaires.
Une solution souveraine face aux États-Unis ?
Et ce produit promet de nombreux avantages, avec des paiements et des règlements « quasi instantanés à faible coût » selon ses promoteurs. « Il permettra un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des paiements transfrontaliers efficaces, des paiements programmables, des améliorations de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des règlements d'actifs numériques, pouvant aller des titres aux cryptomonnaies » a-t-il été décrit. Autant d'avantages que connaissent bien les amateurs de cryptomonnaies.
Et à l'image de l'Union européenne, qui veut se doter d'un euro numérique afin, notamment, de sortie de sa dépendance des grands spécialistes du paiement américains Visa et Mastercard, les banques européennes visent aussi avec ce produit l'autonomie stratégique. Ce stablecoin euro doit ainsi être une « véritable alternative européenne au marché des stablecoins, dominé par les États-Unis ».