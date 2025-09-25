Les stablecoins, c'est ce qui permet à ceux qui s'adonnent au trading crypto de pouvoir garder des sommes à valeur stable, puisque le cours de ces cryptos est adossé aux grandes monnaies nationales. Et le monde de la crypto va à l'avenir accueillir un nouveau stablecoin euro, développé par un consortium de neuf banques du vieux continent. Il s'agit d'une alliance mêlant ING, UniCredit, KBC, SEB, Banca Stella, Danske Bank, CaixaBank, DekaBank et Raiffeisen Bank International.

« Cet instrument de paiement numérique, basé sur la technologie blockchain, vise à devenir une norme de paiement européenne fiable dans l'écosystème numérique » indique la banque KBC. La première émission de ce stablecoin euro est programmée pour le second semestre 2026. Un programme qui sera ouvert à la collaboration avec d'autres institutions bancaires.