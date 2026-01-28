Microsoft va devoir arrêter de pister les enfants avec Microsoft 365 Education

L'affaire débute en juin 2024, quand l'ONG noyb dépose deux plaintes concernant Microsoft 365 Education. Un parent d'élève constate que cinq types de cookies se sont installés sur l'ordinateur de son enfant lors de l'utilisation de la suite bureautique : MC1, FPC, MSFPC, MicrosoftApplicationsTelemetryDeviceId et ai-session. Ces traceurs analysent le comportement des utilisateurs, collectent des données de navigation et servent des finalités publicitaires, selon la propre documentation de Microsoft.

Selon la décision du 21 janvier 2026, ces cookies servent à générer des rapports internes pour Microsoft, à alimenter ses modèles commerciaux, à détecter les fraudes et à améliorer les fonctionnalités du produit. L'école concernée et le ministère autrichien de l'Éducation affirment avoir ignoré l'existence de ces cookies avant la plainte de noyb.

L'autorité a tranché : ces cookies ne sont pas nécessaires au fonctionnement de Microsoft 365 Education. Leur installation sans consentement préalable viole donc le RGPD et la législation autrichienne sur les communications électroniques. Microsoft doit maintenant supprimer ces traceurs de l'appareil de l'élève concerné dans un délai de quatre semaines.

Soulignons que Microsoft avait tenté d'arguer que sa filiale irlandaise, Microsoft Ireland Operations, était le responsable de traitement pour l'Europe. L'autorité autrichienne rejette cet argument et établit que c'est Microsoft Corporation, aux États-Unis, qui prend les décisions déterminantes sur le produit. Et pour Microsoft, ce n'est pas une première. En juillet 2019, Office 365 avait été interdit dans les écoles du land de Hesse, en Allemagne, pour non-respect du RGPD.

Microsoft 365 Education est utilisé par des millions d'élèves et d'enseignants en Europe. Max Schrems, fondateur de noyb, rappelle que "les entreprises et les autorités de l'UE doivent utiliser des logiciels conformes" et que "Microsoft n'a pas respecté la loi".