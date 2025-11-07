Le géant américain a été pris dans une polémique sur la hausse des prix de Microsoft 365. Et il revient en arrière, mais seulement dans certains endroits !
Le mois dernier, on apprenait que Microsoft était attaqué en justice en Australie. La raison ? Le groupe aurait trompé dans ce pays 2,7 millions d'utilisateurs en mettant en place une hausse de prix de Microsoft 365 justifiée par l'arrivée de l'IA Copilot, sans indiquer aux clients qu'il y avait toujours une offre moins chère de disponible, celle-ci sans IA. Un procès qui a poussé le groupe américain à faire un geste.
Microsoft reconnaît publiquement ses torts
Oui Microsoft a eu tort. Il aurait dû clairement communiquer sur le fait que ses utilisateurs pouvaient annuler leur abonnement Microsoft 365 dont le prix venait de sévèrement augmenter, pour reprendre un abonnement moins cher, sans IA.
C'est ce que l'on comprend à travers l'excuse publique que vient de formuler la firme de Redmond pour ses clients en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et l'immense empire fondé par Bill Gates ne s'est pas arrêté là.
Un programme qui n'a pour le moment pas été proposé à la France
Il a en effet proposé aux clients de ces deux pays deux options, toutes deux ne coûtant rien à ses clients. Soit, ils peuvent rester sur l'abonnement en cours, avec IA, et rien ne changera. Soit, ils peuvent choisir de revenir à l'ancienne formule, et ce sera fait, avec en plus un remboursement au prorata, calculé à partir de la date de changement. Une offre qui est valable jusqu'au 31 décembre 2025.
À noter que cette offre n'est pour le moment accessible que pour les clients installés en Australie et en Nouvelle-Zélande. On ne sait pas s'il s'agit simplement d'une marque de la volonté de Microsoft de contrecarrer l'action en justice que l'entreprise subit dans cette région, ou si c'est le début d'un programme plus large.