Il a en effet proposé aux clients de ces deux pays deux options, toutes deux ne coûtant rien à ses clients. Soit, ils peuvent rester sur l'abonnement en cours, avec IA, et rien ne changera. Soit, ils peuvent choisir de revenir à l'ancienne formule, et ce sera fait, avec en plus un remboursement au prorata, calculé à partir de la date de changement. Une offre qui est valable jusqu'au 31 décembre 2025.

À noter que cette offre n'est pour le moment accessible que pour les clients installés en Australie et en Nouvelle-Zélande. On ne sait pas s'il s'agit simplement d'une marque de la volonté de Microsoft de contrecarrer l'action en justice que l'entreprise subit dans cette région, ou si c'est le début d'un programme plus large.