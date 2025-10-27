La justice australienne s'attaque à Microsoft. Reuters nous apprend lundi que le régulateur de la concurrence local (ACCC) accuse le géant technologique d'avoir trompé 2,7 millions d'utilisateurs lors de l'intégration de Copilot à Microsoft 365, il y a un an. L'entreprise aurait caché l'existence d'un abonnement classique sans intelligence artificielle, ce qui a poussé les clients vers des forfaits plus coûteux, avec des hausses allant jusqu'à 45%.