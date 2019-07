Office 365 banni des écoles en Allemagne... pour non respect du RGPD

Une collecte de données contraire au RGPD



Microsoft explique proposer des options de contrôle aux utilisateurs



Source : The Verge

Les élèves des écoles du land de Hesse, en Allemagne, ne pourront plus se servir des logiciels Word, Excel ou PowerPoint dans les prochains jours. Le commissaire à la protection des données de la région a décidéSelon les autorités, les différents services de télémétrie intégrés dans Windows 10 envoient sur les serveurs de Microsoft de nombreuses données personnelles et d'utilisation, comme les objets des mails reçus ou encore les traductions effectuées au sein du système. Cette collecte a été jugéeeuropéen mis en place depuis un peu plus d'un an.La fermeture du centre de données allemand de Microsoft a accentué les craintes du régulateur de voir les données personnelles des étudiants allemands être stockées sur les serveurs américains du groupe.Un porte-parole de Microsoft a commenté la décision du land de Hesse et explique vouloir apporter des réponses aux interrogations du commissaire à la protection des données.Il explique également que les administrateurs gérant les parcs informatiques sont en capacité deenvoyées à Microsoft lorsqu'Office 365 est connecté à un compte scolaire ou professionnel. Des options ont été ajoutées dans les différentes versions de Windows 10 qui permettent de contrôler plus finement le type d'informations collectées par le système.Comme l'explique The Verge, Microsoft devra à l'avenir êtresur l'utilisation de ces données personnelles mais aussi dans les différentes étapes exigeant le consentement de l'utilisateur. Rendre plus lisibles et compréhensibles les conditions dans lesquelles Microsoft peut traiter ces informations serait déjà une énorme avancée.