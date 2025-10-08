Sans doute un peu affolée par la levée de boucliers que ses derniers choix ont pu engendrer, Synology a décidé d'une sorte de moratoire, mais ne détaille pas encore bien ses intentions.
Leader incontesté du NAS, le groupe taiwanais Synology a tremblé sur ses bases suite à la publication de deux décisions pour le moins polémiques prises au cours de l'année. Deux décisions qui ont suffisamment fait bouger la communauté pour que la marque rétropédale partiellement aujourd'hui.
Synology s'attire les foudres de la communauté
En avril dernier, nous évoquions l'extension d'une contrainte jusqu'ici réservée aux seules NAS très haut de gamme – les XS/XS+ – ces modèles qui se vendent souvent avec toute une bardée de services.
Cette contrainte limite considérablement l'ouverture des NAS de la marque : sur les modèles concernés, il n'est effectivement plus possible d'utiliser des disques durs d'autres marques que Synology et, dans le meilleur des cas, il faut faire avec des avertissements systématiques. Non contents d'être ennuyants, ces derniers viennent aussi galvauder le concept d'avertissement qui ne doit en théorie être utilisé que pour de réels problèmes logiciels ou matériels.
Synology a donc décidé d'étendre cette contrainte aux modèles de la gamme DSx25+ disponibles depuis peu et rien ne dit que la marque n'avait pas dans l'idée de faire de même sur tous ses autres modèles de NAS.
Alors que l'on croyait la démarche suffisamment impopulaire pour que Synology ne tente pas autre chose, nous avons appris pas plus tard qu'hier que la marque venait tout simplement de brider les processeurs de ses NAS DSx25+ afin qu'il ne soit plus possible de profiter de leur fonctionnalité de transcodage matériel. Une limitation qui découlerait du refus de « payer les licences nécessaires pour le codec H.265 » de la part de Synology.
Coup sur coup, ce sont deux très mauvaises nouvelles pour les usagers de la firme et que ce soit sur Clubic ou ailleurs, ces derniers ne se sont pas fait prier pour réagir… souvent violemment promettant de changer de crémerie !
DSM 7.3 et le moratoire sur les HDD non certifiés
Est-ce que ce sont ces réactions qui ont fait bouger Synology ou est-ce qu'en coulisses d'autres forces ont œuvré ? Nous n'en avons aucune idée, toujours est-il que la publication de la dernière mise à jour de DSM, le logiciel d'interface de Synology, vient quelque peu remettre les pendules à l'heure. Attention, cette version 7.3 ne peut être appliqué depuis le centre de mise à jour : il faut l'installer manuellement et il ne sera ensuite pas possible de revenir sur la 7.2.
La liste des corrections et améliorations apportées par la 7.3 est disponible sur le site officiel de Synology et on retiendra en premier lieu que plusieurs failles de sécurité (en lien avec curl, AppleTalk, krb5 ou encore PostgreSQL) trouvent ici leur solution. Plus important cependant, Synology précise que la 7.3 permet, sur les « NAS DiskStation Plus Value, et J de l'année 2025 », la « prise en charge, l'installation et la création de groupes de stockage avec des disques tiers ».
En d'autres termes, Synology recule et revoit sa politique de limitation aux seuls disques durs de sa marque pour toutes les gammes de NAS « accessibles ». La limitation est en revanche toujours de mise sur les XS/XS+. Par ailleurs, ce n'est qu'un recul provisoire. Synology explique collaborer « avec les fabricants de disques pour élargir la gamme de supports de stockage certifiés, offrant ainsi plus d'options fiables ».
Synology semble donc avoir compris que limiter de tels NAS aux seuls disques Synology est une erreur et semble travailler à ce que les disques « certifiés » soient plus nombreux. Problème, nous n'avons pour l'heure aucune idée de ce que cela englobera. Toutes les marques seront-elles concernées ? Quels unités seront acceptées à l'avenir ? On peut en tout cas se dire que tout ceci est la preuve que si les usagers se manifestent, les marques doivent écouter…
À voire si le transcodage ou la limitation aux SSD certifiés sur les ports M.2 sont capables de faire autant bouger les foules ?
Source : Synology