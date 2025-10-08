Synology a donc décidé d'étendre cette contrainte aux modèles de la gamme DSx25+ disponibles depuis peu et rien ne dit que la marque n'avait pas dans l'idée de faire de même sur tous ses autres modèles de NAS.

Alors que l'on croyait la démarche suffisamment impopulaire pour que Synology ne tente pas autre chose, nous avons appris pas plus tard qu'hier que la marque venait tout simplement de brider les processeurs de ses NAS DSx25+ afin qu'il ne soit plus possible de profiter de leur fonctionnalité de transcodage matériel. Une limitation qui découlerait du refus de « payer les licences nécessaires pour le codec H.265 » de la part de Synology.

Coup sur coup, ce sont deux très mauvaises nouvelles pour les usagers de la firme et que ce soit sur Clubic ou ailleurs, ces derniers ne se sont pas fait prier pour réagir… souvent violemment promettant de changer de crémerie !