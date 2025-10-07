Alors que la nouvelle gamme DSx25+ de Synology est petit à petit déployée avec, à la clé, le passage tant demandé à une connectique réseau plus musclée en 2,5 GbE, les mauvaises surprises se succèdent pour les usagers.

En premier lieu, c'est évidemment la limitation logicielle aux seuls disques durs dits « certifiés » qui a fait couler beaucoup d'encre. En un mot comme en cent, Synology n'accepte plus les disques durs d'autres marques sur cette gamme qui, dans le meilleur des cas, affiche un avertissement systématique lorsque de telles unités sont installées à la place de disques durs Synology.

Mais voilà, cette mauvaise surprise n'est pas la seule même si, pour la seconde, Synology aura été beaucoup plus discrète. Une mauvaise nouvelle révélée par nos confrères de Cachem et qui implique le transcodage matériel des vidéos.