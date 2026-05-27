Un NAS, pour Network Attached Storage, est un boîtier rempli de disques durs, branché sur le réseau de l'entreprise. Chacun peut y déposer et y récupérer ses fichiers comme dans un coffre commun. Le plus connu et utilisé d'entre eux, le taïwanais Synology un fabricant taïwanais, surclasse depuis la fin des années 2000 ses concurrents tels que QNAP, Asustor ou TerraMaster. Un boîtier sans disque coûte entre 200 et 600 euros. Le paiement se fait une fois, et les données restent dans l'entreprise. Au-delà de 2 à 4 To de fichiers utilisés au quotidien, la dépense reste inférieure à celle d'un abonnement payé sans fin.

En 2025, à Cork, des chercheurs ont pris le contrôle complet de sept NAS QNAP en direct, lors du Pwn2Own Ireland, un concours public où les hackers exhibent des failles inconnues contre récompense. QNAP a publié les correctifs le mois suivant. Synology n'a pas fait mieux la même année avec la faille CVE-2025-5293. Un attaquant est passé par cette brèche pour atteindre les fichiers via SMB, le protocole qui sert à partager des dossiers entre ordinateurs d'un même réseau.

Parce qu'il est allumé en permanence, ouvert sur Internet pour l'accès à distance, on oublie parfois de le mettre à jour, et c'est ainsi qu'un NAS coche toutes les cases du piratage facile. Le fabricant publie la mise à jour, mais personne ne l'installe. Le CERT-FR a même rappelé en septembre 2025 l'urgence de corriger une série de failles QNAP. Mais laissez votre NAS six mois sans correctif, et n'importe quel pirate y entre comme dans un moulin.