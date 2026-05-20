Laurent_Marandet

Pour moi, le petit NAS idéal n’aurait pas de NVMe au format M2 (refroidissement et fiabilité à long terme aléatoires) mais des baies 2,5’ au format U2/U3, sachant que j’ai souvent payé les Kingston NVMe DC1500M ou DC3000ME bien moins cher que les SATA DC500M et DC600M.

Ces SSD KIngston (NVMe et SATA) pour datacenters ne m’ont jamais lâché: au bout de 6 ans en usage 24/7/365 je n’ai perdu que 10% de durée de vie, selon les infos remontées par le serveur DELL R650 , contrairement à des intel SATA 2,5 anciens, ou des Crucial qui ont rendu l’âme dans des PC de bureau.

Du coup, je ne vois aucun problème à mettre en RAID 0 les DC600M dans un NAS Synology FS3400, bien entendu il y a les sauvegardes qui vont bien.