Enfin, soulignons que le logiciel (UGOS Pro) ne s’installe pas sur les disques durs : 32 Go de mémoire eMMC sont soudés à la carte mère et prévus pour cela. Habile transition pour, justement, parvenir à l’étape d’installation logicielle. Là, pas grand-chose de neuf par rapport au DH2300… et ce n’est pas pour nous déplaire. En effet, rappelons que UGREEN se distingue de la concurrence avec un logiciel qui sert à la fois à détecter le NAS sur le réseau, à procéder à son installation et à l'utiliser au quotidien.