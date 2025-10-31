Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de faire un petit tour « intérieur » de la machine. Pour ce faire, nous ouvrons le NAS en décrochant la partie supérieure du châssis. Tout simple. Là, on remarque les deux tiroirs placés à la verticale. Il suffit de les sortir pour fixer les unités de stockage, en 2,5 ou 3,5 pouces, au choix. L’installation se fait donc sans soucis et il est à noter que même si ce n’est pas documenté par UGREEN, le changement à chaud des unités a fonctionné lors de nos tests. Prudence malgré tout.