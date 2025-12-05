Quand on est leader depuis des années sur le marché du NAS, il faut se renouveler sans perturber sa communauté. Avec ses récentes décisions, Synology a justement perturbé ses habitués et elle a été contrainte à un rétropédalage en règle. Le DS225+ ne devrait donc pas obliger ses usagers à prendre des disques durs Synology et c’est tant mieux.

Il aurait été dommage de gâcher ainsi un NAS qui n’a guère de concurrent tant il est agréable à utiliser, pratique et soutenu par un DiskStation Manager au meilleur de sa forme. Synology compte plus que jamais sur sa solution logicielle pour se démarquer alors que tout le monde est maintenant en mesure de produire des NAS compacts et performants.

Le DS225+ n’est donc ni le plus rapide, ni le plus complet, ni le plus accessible, mais avec son réseau 2,5 GbE, son silence même en charge et sa sobriété énergétique, il assure l’essentiel alors que DSM lui ouvre les portes à une multitude de scénarios et de besoins… à condition de booster une mémoire vive presque famélique pour des machines virtuelles.