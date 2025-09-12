Francis7

C’est bien beau tout cela même si cela dépasse les attentes du particulier lambda car les prix sur les 4 baies de la concurrence ont considérablement baissé. On trouve maintenant des 4 baies à moins de 500€ à l’aise y compris chez Synology avec la gamme + ← Mais ce dernier impose sa marque de disques pour les modèles récents. Pour le prix, on aurait pu s’attendre à un peu plus de RAM puisque l’interface manque de réactivité. Les OS linux actuels sont gourmands. Je vois cela pour mon ordinateur où à la connexion au bureau, je suis déjà à 4 Go de RAM (sur les 32). Ca monte à 6 avec Firefox et VLC en action video. Mais c’est vraiment pas cher les barrettes SO-DIMM. Mais d’un autre côté, on ne passe pas son temps sur l’interface graphique du NAS non plus. Les outils multimedias sont un luxe mignon. On n’a pas besoin d’y rester pour regarder les vignettes défiler.