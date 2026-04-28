Dans le rapport d'Europol, on relève aussi que l'agence a recensé plus de 120 groupes de ransomware actifs rien que l'an dernier, doit autant de bandes criminelles spécialisées dans le blocage de données informatiques contre rançon. Un chiffre record, justifié par le fait que lorsqu'un groupe est démantelé, il change simplement de nom, récupère des outils piratés qui circulent en ligne et repart à l'attaque. Certains vont même plus loin en s'alliant entre eux. En septembre 2025, trois des groupes de hackers les plus redoutés (DragonForce, LockBit et Qilin) annonçaient publiquement leur coalition sur le dark web. Une première dans un milieu où la méfiance est pourtant la règle d'or.