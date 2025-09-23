Hanandano

tain c’est tellement usant de devoir fact checker les articles de clubic …

Donc c’est bien uniquement le réseau mobile qui pouvait être coupé et pas « les communications à NY et à l’ONU », ni « les communications de toute la ville » (ce qui inclus le terrestre, internet, etc.). Le NYT a réussi a caler ça dans le titre, c’est des génies https://www.nytimes.com/2025/09/23/us/politics/secret-service-sim-cards-servers-un.html

Pardon hein je me plains un peu mais comme en plus faut se fader la recherche de ce qui a été utilisé comme matériau d’origine pour produire le papier on perd du temps et si d’aventure on me signale que je ne suis pas très courtois je dirais que lorsqu’on ne prend pas dix secondes pour me donner le moindre lien vers quelque chose qui me permet d’en savoir plus / vérifier je sens moi aussi qu’on se fout un peu de ma tronche.

Et oui il y a bien une phrase rapide avec les mots « réseau mobile » mais elle ne précise pas que c’était limité à ça.

Ah et le réseau n’a pas été démantelé non plus puisque les auteurs sont toujours en liberté, seul le matos a été saisis.

“We will continue working toward identifying those responsible and their intent, including whether their plan was to disrupt the U.N. General Assembly and communications of government and emergency personnel during the official visit of world leaders in and around New York City,”

Merci le NYT