MisterDams

Trois fournisseurs français qui facilitaient la distribution de ces appareils de communication illicites.

Ils étaient illicites à quel titre ? Dans le sens où ils respectaient pas les normes CE ? Parce que bon en soit que ce soit éthiquement discutable de les proposer OK, mais que ce soit illégal de les commercialiser c’est une autre affaire. Et s’il est illégal de les utiliser, il doit être possible de faire blacklister les IMEI associés par les opérateurs, non ?

Sinon je comprends pas bien le nombre d’appareils concernés, ils veulent viser 5 000 téléphones et dans le même temps ils parlent de perquisitionner seulement 500 cellules ?

En tout cas, c’est une bonne chose, mais je pense que le volume de téléphones qui circulent en prison est nettement supérieur et là on vise que des micro-téléphones. Pour avoir déjà eu des échos du sujet, pas besoin d’être Al Capone pour disposer d’un téléphone (voire un smartphone) quand on est détenu. Beaucoup en ont simplement pour passer le temps et communiquer avec leur entourage sans activité illicite.