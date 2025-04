Aujourd'hui, le trafic de drogue passe le plus souvent par internet, que ce soit au niveau des grands réseaux internationaux, qui sont traqués jusque dans le Darknet, ou pour simplement les consommateurs. De plus en plus de vendeurs passent en effet exclusivement par internet pour fournir leurs clients. Et c'est à cause de ces nouveaux modes de contact que le ministre de la Justice cible aujourd'hui les smartphones !