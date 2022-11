Avez-vous le droit de refuser de déverrouiller votre smartphone face à la police ?

Mais la version de la défense, qui a été validée à deux reprises devant le tribunal correctionnel de Lille puis la Cour d'appel de Douai, a refusé la qualification de « convention de chiffrement ». Pour ces deux cours, le code ne permet que d'accéder à un écran d'accueil et non pas à des données chiffrées, et ne peut donc pas être considéré ainsi.