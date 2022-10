Reflets.info interdit de publier à nouveau sur Altice, notamment les infos issues d'un ransomware

Dans les grandes lignes, c'est à Altice que le tribunal de commerce a donné raison. Si la décision ne revient pas sur les articles déjà en ligne, qui devraient donc le rester, Reflets a en revanche interdiction de publier à nouveau sur la holding. Du moins, c'est ce qu'en ont compris les auteurs du communiqué du média, car pour eux, ce verdict est brouillon et mal rédigé : il leur ordonne en effet « de ne pas publier […] de nouvelles informations ». Pris littéralement, ce verdict signifierait donc tout bonnement la fin du site. Aucune sanction en cas de non respect de la demande n'est par ailleurs mentionnée. Enfin, Reflets doit payer 4 500 euros d'amende en plus de ses frais de justice.



Cependant, moins que le verdict, c'est la méthode utilisée qu'ils dénoncent : appelée « procès-bâillon », elle consiste, pour les grandes entreprises ou les milliardaires, à attaquer les médias ou les journalistes indépendants en diffamation dès qu'ils publient une information qui ne leur plaît pas. L'objectif de cette méthode n'a jamais été de gagner le procès, leurs victimes ayant généralement de solides sources pour se défendre, mais d'obliger ces dernières à engager de considérables frais de justice, jusqu'à être pris à la gorge et jeter l'éponge. La grande nouveauté dans cette affaire, c'est donc que la justice ait donné raison à Altice.



Cette nouveauté est la première application en France de la traduction dans la loi d'une directive européenne dite sur le secret des affaires. Adoptée par la Commission européenne en 2016, elle fait son apparition dans le droit français en 2018. Elle consacre la protection des informations revêtant une valeur commerciale effective ou potentielle, ce dernier point étant largement laissé à l'appréciation des entreprises concernées. Il devient donc illégal d'obtenir, d'utiliser ou de diffuser ces informations. Pourtant, la loi précise qu'elle n'est pas opposable dans le cas de la liberté d'information et de la presse en général.

Ce que beaucoup craignaient est donc arrivé, et ce jugement constitue pour les organes de presse un inquiétant précédent.