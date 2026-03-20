L'affaire est pourtant loin d'être close. Sur les 440 clients identifiés, plus d'une centaine font encore l'objet d'enquêtes actives dans leurs pays respectifs. Catherine De Bolle, directrice exécutive d'Europol, a résumé l'esprit de l'opération en quelques mots : « Il n'existe aucune cachette pour les criminels lorsque la communauté internationale des forces de l'ordre travaille main dans la main. Nous les trouverons et leur demanderons des comptes. » Au-delà de la traque, Europol pense aussi aux victimes. Depuis novembre 2025, la plateforme Help4U, qui est accessible en langue française, offre aux mineurs confrontés à des abus sexuels ou à des violences en ligne un espace confidentiel pour trouver conseils, soutien et orientation.