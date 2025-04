Les résultats sont impressionnants. En quelques données, on note 1 393 suspects identifiés, 79 arrestations effectuées, plus de 3 000 appareils électroniques saisis et 39 enfants mis sous protection. La France, par l'intermédiaire de la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) et de l'Office mineurs (OFMIN), figure parmi les 38 pays participants, aux côtés de l'Allemagne, des États-Unis, du Canada et de l'Australie.