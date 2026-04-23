Sur l'année 2025, la personnalité qualifiée (Denis Rapone, membre du collège de l'ARCOM, conseiller d'État honoraire, est son suppléant) a passé en revue 95 166 demandes de retrait, 291 blocages de sites et 24 déréférencements, sans jamais avoir à reprendre l'OFAC sur une irrégularité. Un bilan qui pourrait sembler rassurant, mais Laurence Pécaut-Rivolier elle-même se garde bien de tout triomphalisme. « On est quand même à vider l'océan à la petite cuillère, et on n'a pas la moindre idée du nombre réel de contenus qui sont en circulation. » Autrement dit, les 95 000 contenus contrôlés ne représentent qu'une infime partie de ce qui circule réellement sur le web. L'occasion de rappeler qu'avec une dizaine d'agents pour faire ce travail colossal, les équipes sont largement sous-dimensionnées, même si l'autodétection à l'aide de mots-clés et de robots facilitent le ciblage des contenus illégaux.