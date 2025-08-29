Deux jours après avoir assigné Kick en justice suite à la mort tragique de Jean Pormanove, le gouvernement a décidé de lancer un appel au signalement des contenus en ligne. La ministre chargée de l'IA et du Numérique, Clara Chappaz, qui a réuni cette semaine l'ensemble des autorités de régulation françaises pour établir une stratégie commune contre les plateformes qui posent problème, compte sur le bon sens des citoyens pour signaler toute publication qui pourrait être qualifiée de dangereuse. En parallèle, le ministère travaille à la création d'un listing des sites et plateformes à surveiller de près.