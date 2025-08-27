ABC

Plus jamais ça. Cette plateforme de diffusion de scènes de tortures en live doit être sanctionnée et interdite. Les victimes sur Kick sont très souvent des personnes vulnérables, influençables ou handicapées, ça n’a rien d’un « jeu ». Ce sont juste des scènes de barbarie, au même titre que les scènes de viols sur le darknet. Du sadisme gratuit qui a fait d’Ed Craven et Bijan Tehrani, les deux engeances à la tête de Kick, des milliardaires.

Les fondateurs de Kick doivent répondre de leurs actes, ainsi que ceux qui y créent des comptes infâmes. Une concertation entre états devra probablement se mettre en place pour plus d’efficacité. Pour empêcher les Kick2, Kick3…

Ceux qui encourageaient ça derrière leur écran, en payant les bourreaux, doivent aussi avoir des comptes à rendre. Payer quelqu’un pour qu’il frappe une victime, c’est être complice, comme pour les utilisateurs d’images pédocriminelles. Internet n’est pas une zone de non droit.

Toutes mes pensées vont à Raphaël Graven. Qu’il repose en paix, enfin.

Que sa mort ne soit pas inutile et soit suivie d’actes forts des politiques contre les dérives sur le web.