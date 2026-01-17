Pour que votre entreprise tourne, vos équipes traitent chaque jour des fichiers clients, des bases comptables ou encore des applications qui gèrent les commandes et les comptes. Quand la machine est bien huilée, sans doute ne vous préoccupez-vous que très peu de savoir comment et où sont stockées ces données et surtout si elles sont à l'abri. Comme bien souvent, c'est quand l'incident survient que l'on apprend la méthode de sauvegarde. Selon le dernier baromètre France Num, 52 % des TPE-PME craignent la perte ou le piratage de leurs données et 68 % d'entre elles effectuent une copie de sauvegarde hors site.

C'est bien, mais insuffisant. Car pour garantir que l'ensemble des données de votre entreprise est bien à l'abri, il faut appliquer la règle 3-2-1-1-0. Cela n'a rien d'un code secret. Il s'agit en fait d'un moyen mnémotechnique et surtout très simple pour sauvegarder ces datas durablement. Créer plusieurs copies de chaque fichier, répartir ces copies sur des supports différents et vérifier régulièrement que les fichiers restent accessibles et exacts. C'est grâce à cette méthode, vous avez la garantie que votre entreprise peut continuer ses activités même après un incident, qu'il s'agisse d'une attaque par ransomware, d'une erreur humaine ou d'un incident technique.